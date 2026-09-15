Лавров уверен, что РФ вернет замороженные в ЕС активы

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия добьётся возврата своих замороженных в ЕС золотовалютных резервов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает российское агентство "Интерфакс".

Лавров отметил, что "юридическая агрессия стран Запада" проявляется и "в расширительном толковании норм международного права, и в переписывании этих норм под свои нужды". Примером этого, по его словам, является ситуация с активами Центрального банка России, которые были заморожены в брюссельском депозитарии Euroclear.

"Еврокомиссия, как и раньше, как я уже говорил, хочет конфисковать эти активы, а затем вернуть их нам только после того, как мы выплатим Украине определенные репарации. Мы добьемся возврата наших золотовалютных резервов, я нисколько в этом не сомневаюсь", – сказал Лавров.

"Сейчас в Евросоюзе придумывают различные квазиюридические основания не только для оправдания этого, по сути, воровства, но и для того, чтобы вывести эти средства из-под бельгийской юрисдикции, потому что бельгийский премьер категорически отказывается предпринимать что-либо в направлении их конфискации, а именно этого и хочет руководство Евросоюза. И хотят перечислить на какой-то счет, который будет общесоюзным счетом, а не бельгийским. Это абсолютно откровенная уголовная попытка разделить ответственность, организовать круговую поруку", – заявил глава российского МИД.

Он отметил, что страны Запада "пытаются представить дело так, будто средства принадлежат России, но прибыль от них, превышающая оговоренную долю, России не принадлежит".

По словам Лаврова, это было бы правильно, если бы на эти средства не был наложен арест – если бы они не были заморожены.

Как сообщала "Европейская правда", в Европе появилась новая идея о том, как всё жеиспользовать замороженные российские активы для поддержки Украины, развеяв опасения Бельгии, которая видит в этом шаге юридические риски для себя.

Подробнее о возобновлении дискуссии об использовании российских активов – в статье Российские деньги ставят на размораживание. Получит ли Украина активы РФ и что предлагает Брюссель