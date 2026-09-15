Фон дер Ляйен о новых провокациях России: "Это не единичные случаи"

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала инцидент с российским фрегатом, который выпустил сигнальные ракеты в сторону вертолета датских Вооруженных сил, а также то, что истребители НАТО впервые сбили над Литвой беспилотник неустановленного типа.

Об этом она написала в соцсетях, передает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен заявила, что Европа в очередной раз столкнулась "с безрассудными и опасными действиями России".

"Российский военный корабль выпустил сигнальные ракеты в опасной близости от датского вертолета. Дрон вторгся в воздушное пространство Литвы, после чего был сбит истребителями НАТО. Это не единичные случаи. Они являются частью более широкой схемы российской агрессии и провокаций против Европы, направленных на проверку нашей готовности и решимости", – отметила она.

Председатель Еврокомиссии заверила, что Россия убедится, что "наша решимость только усиливается".

"Вместе с НАТО мы укрепляем наши коллективные средства сдерживания и обороны. И мы усиливаем давление на Россию", – добавила фон дер Ляйен.

Как сообщалось, 15 сентября истребители патрульной миссии НАТО впервые сбили над Литвой беспилотник неустановленного типа.

Также Дания вызвала российского посла после того, как в понедельник российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты в сторону датского вертолета.