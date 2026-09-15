Фон дер Ляєн про нові провокації Росії: "Це не поодинокі випадки"

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала інцидент з російським фрегатом, який випустив сигнальні ракети у бік вертольота данських Збройних сил, а також те, що винищувачі НАТО вперше збили над Литвою безпілотник невстановленого типу.

Про це вона написала у соцмережах, передає "Європейська правда".

Фон дер Ляєн заявила, що Європа вкотре зіштовхнулася "з безрозсудними та небезпечними діями Росії".

"Російський військовий корабель випустив сигнальні ракети в небезпечній близькості від данського вертольота. Дрон вторгся в повітряний простір Литви, після чого був збитий винищувачами НАТО. Це не поодинокі випадки. Вони є частиною ширшої схеми російської агресії та провокацій проти Європи, спрямованих на перевірку нашої готовності та рішучості", – зазначила вона.

Президентка Єврокомісії запевнила, що Росія переконається, що "наша рішучість лише посилюється".

"Разом із НАТО ми посилюємо наші колективні засоби стримування та оборони. І ми посилюємо тиск на Росію", – додала фон дер Ляєн.

Як писали, 15 вересня винищувачі патрульної місії НАТО вперше збили над Литвою безпілотник невстановленого типу.

Також Данія викликала російського посла після того, як у понеділок російський фрегат випустив дві сигнальні ракети в бік данського вертольота.