Швеция вызвала посла Ирана после казни своего гражданина

Министерство иностранных дел Швеции вызвало иранского посла в ответ на казнь Ираном гражданина страны.

Об этом пишет Dagens Nyheter, передает "Европейская правда".

В среду, 18 марта, министр иностранных дел Швеции Мария Стенергард заявила, что Иран казнил шведского гражданина.

По словам министра, казненный получил шведское гражданство в 2019 году и имел двойное гражданство.

Поэтому после сообщения о казни МИД Швеции вызвал иранского посла.

"Ответственность за это лежит исключительно на Иране. Швеция и впредь будет осуждать серьезные нарушения прав человека в Иране", – подчеркнула Стенергард.

Ранее американский президент Дональд Трамп в беседе с СМИ сказал, что не уверен, жив ли Хаменеи-младший вообще, и непонятно, кто в Иране ответственен за ключевые решения.

Также он считает преждевременнымговорить о "победе" в войне против Ирана.

СМИ писали, что американский президент якобы отклонил недавние попытки иранских чиновников возобновить переговоры.