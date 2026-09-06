КПП на границе с Румынией приостановил работу из-за атаки России

В связи с российской атакой в ночь на 6 сентября пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией приостановил работу.

Об этом сообщил Оперативный штаб Измаильской РГА, пишет "Европейская правда".

В штабе отметили, что противник совершил воздушное нападение на пограничную инфраструктуру Измаильского района. В связи с атакой пункт пропуска "Орловка" временно приостановил работу.

О возобновлении работы пункта пропуска в РГА сообщат дополнительно.

Это уже вторая за неделю российская атака, приведшая к приостановке работы этого КПП.

В ночь на 1 сентября российские ударные БПЛА типа "Шахед" атаковали международный пункт пропуска для паромного сообщения "Орловка" на украинско-румынской границе, в результате чего он прекратил работу.

Попадания беспилотников пришлись на здание и территорию пункта пропуска, в результате атаки возникли пожары.

Напомним, в ночь на 25 августа российские ударные БПЛА атаковали инфраструктуру КПП "Виноградовка – Вулканешты" на границе с Молдовой.

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что это был уже третий российский удар по пунктам пересечения границы между Украиной и Молдовой за последние две недели.