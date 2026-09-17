Латвия внесла в черный список российского олигарха, финансировавшего свадьбу сына Трампа

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже решила внести в список нежелательных для Латвии лиц самого известного российского хоккеиста Александра Овечкина, а также олигарха Умара Кремлева, приближенного к правителю России Владимиру Путину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Обоим лицам на неопределенный срок запрещен въезд в Латвию.

Как сообщила Браже, решение принято в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 104 Закона об иммиграции, который предусматривает: "Если иностранец является нежелательным для Латвии лицом (persona non grata), решение о его включении в список принимает министр иностранных дел".

Овечкин вновь оказался в центре критики накануне ожидаемых в России парламентских выборов, поскольку в очередной раз выступил в качестве сторонника режима Путина в политической рекламе.

В свою очередь, Кремлев, возглавляющий Международную боксерскую ассоциацию (IBA), оказался в центре скандала после того, как стало известно, что он перечислил сотни тысяч долларов на свадьбу сына президента США Дональда Трампа – Дональда Трампа-младшего, которая состоялась в мае на Багамах.

Генеральный прокурор США Тодд Бланш дал понять, что не собирается проводить расследование в отношении свадебных торжеств Дональда Трампа-младшего, которые частично профинансировал российский олигарх Умар Кремлёв.

Члены семьи президента Дональда Трампа категорически отрицали, что знакомы с Кремлёвым, в то время как демократы на Капитолийском холме пообещали провести расследование.