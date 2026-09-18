Туск и Зеленский проведут переговоры один на один на полях саммита в Карпатах

Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский в пятницу проведут двусторонние переговоры на саммите "Карпатской инициативы".

Как сообщает RMF24, об этом Туск сообщил по прибытии на мероприятие.

Перед началом саммита в украинских Карпатах Туск заявил, что приехал "прежде всего для того, чтобы показать Украине, что она не одинока".

"Впереди у Украины и всех нас – сложные месяцы, полные вызовов, поэтому в такие времена важно демонстрировать солидарность. Для меня важно, чтобы наши украинские друзья видели, что Польша – рядом с ними", – сказал премьер Польши.

Он сообщил, что на полях саммита планируется "беседа один на один" с Зеленским.

"Мы обсудим участие Польши в антибаллистической коалиции. У нас запланирована более длительная встреча один на один, будет возможность обсудить двусторонние отношения. Но ключевая тема, конечно, – более широкое региональное сотрудничество", – сказал Туск.

Также планировались переговоры Туска со словацким премьером Робертом Фицо, однако стало известно, что он в последний момент отменил участие в саммите; Словакия будет представлена на более низком уровне.

Президент Украины Владимир Зеленский уже сообщил о начале саммита и объявил об учреждении нового формата сотрудничества – "Карпатской восьмерки", которая объединит Украину и семь европейских стран, а также ЕС как союз.

Как известно, с прошлых выходных Россия нанесла ряд ударов недалеко от границы Украины с Польшей. В частности, 17 сентября российский ударный дрон упал вблизи польской границы в районе КПП "Ягодин – Дорогуск".

Аэропорты польских городов Жешува и Люблина утром 18 сентября третий день подряд приостанавливали работу из-за присутствия российских ударных средств в воздушном пространстве над западом Украины.