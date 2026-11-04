ЕС повысил оценку прогресса Украины в антикоррупции не благодаря, а вопреки действиям власти

Повышение Еврокомиссией оценки прогресса Украины на пути в ЕС, особенно в сфере борьбы с коррупцией, произошло не благодаря, а вопреки действиям властей.

Об этом говорится в статье "ЕвроПравды" Меньше реформ, больше успеха: что пообещал ЕС Украине на 2027 год и откуда взялся оптимизм.

Согласно отчету о расширении, обнародованному Еврокомиссией, оценки Украины выросли по всем пунктам фундаментальных вопросов, в том числе по противодействию коррупции. Произошло это и благодаря определенным "трюкам" Еврокомиссии.

"Это – еще одно изобретение Брюсселя, и оно вполне обоснованно. Еврокомиссия постоянно повторяет, что вступление в ЕС – это задача не только президента, или правительства, или Верховной Рады, а всей Украины, всех слоев общества. И именно это создало основу для положительных оценок", – говорится в статье.

Как отмечается, ЕК почти прямо заявляет: порой прогресс происходил не благодаря, а вопреки действиям власти.

В сфере борьбы с коррупцией это особенно заметно.

"Определенный прогресс достигнут главным образом благодаря тому, что НАБУ, САП и Высший антикоррупционный суд продолжали выполнять свои полномочия и закреплять положительные результаты, активизируя расследования, судебное преследование и вынесение окончательных приговоров по делам о коррупции на высоком уровне, в частности на самых высоких эшелонах правительства и судебной власти", – говорится в документе.

Но в то же время в Брюсселе не скрывают, что украинские власти должны коренным образом изменить подходы.

Также отмечается, что авторы доклада о расширении понимали, что положительная оценка может быть неверно истолкована правительством Украины, поэтому прямо подчеркнули: ЕС осознает, насколько серьезны эти проблемы.

"Несмотря на определенные улучшения в сфере регулирования и корпоративного управления, коррупция остается проблемой в отдельных секторах экономики, в частности в энергетике, оборонной отрасли и строительстве", – констатирует Европейская комиссия.

Европейская комиссия в среду, 4 ноября 2026 года, представила ежегодный пакет документов по расширению Европейского Союза (Enlargement Package 2026), в котором оценила прогресс десяти стран-кандидатов на вступление в ЕС: Украина вошла в четверку государств, демонстрирующих наибольший прогресс.

Напомним, правительство и Европейская комиссия создали Task Force (рабочую группу) на раннем этапе, чтобы обеспечить в течение нескольких месяцев принятие законопроектов о верховенстве права и борьбе с коррупцией.

Подробнее об этом читайте в материале "Европейской правды": "Мир" с Венгрией, поддержка Польши и план реформ: первое интервью вице-премьера по евроинтеграции.