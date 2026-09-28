Министры обороны ЕС в Брюсселе обсудят военную поддержку Украины

Министры обороны стран ЕС соберутся в понедельник в Брюсселе, чтобы обсудить военную поддержку Украины и гибридные угрозы со стороны России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

К заседанию министров ЕС, которое возглавит главный дипломат Кая Каллас, присоединится глава Министерства обороны Украины Евгений Хмара.

После неформального выступления министра обороны Украины в режиме видеоконференции Совет сосредоточится на таких темах, как противовоздушная оборона, миссия ЕС по обучению украинских военных, промышленное сотрудничество и противодействие российскому "теневому флоту".

Министры ЕС также обменяются мнениями относительно гибридных угроз и ситуации на Ближнем Востоке. Также будет затронут вопрос о закупках в сфере обороны.

Заседание начнется в 10:00 по брюссельскому времени. Ему будет предшествовать встреча Европейского оборонного агентства, на которой председательствовать будет Каллас.

На прошлой неделе министр обороны Евгений Хмара в телефонном разговоре с еврокомиссаром по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом обсудил покрытие дефицита оборонного бюджета Украины на этот год и финансирование потребностей на 2027 год.

В августе президент Владимир Зеленский оценил дефицит средств в оборонном бюджете Украины на 2026 год в 27 млрд евро.

18 сентября Украина получила от Евросоюза 3,3 млрд евро, которые должны пойти на закупку беспилотников и ракет.

25 сентября страны-члены ЕС договорились об условиях выделения Украине средств в размере 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира.