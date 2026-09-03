Трамп подписал закон о финансировании, чтобы избежать шатдауна во время выборов

Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о временном государственном финансировании, который позволит предотвратить остановку работы правительства как минимум до 11 декабря.

Об этом сообщает The Hill, передает "Европейская правда".

Подписав закон "О продлении финансирования и полномочий на 2027 год", Трамп обеспечил финансирование федеральных ведомств на период от промежуточных выборов в Конгресс в ноябре до декабря.

Этот закон был принят Сенатом и Палатой представителей подавляющим большинством голосов – 90 против 6 и 370 против 48 соответственно. Законодатели в обеих палатах в спешном порядке приняли меры за несколько недель до истечения срока 30 сентября.

Эта временная мера была необходима, поскольку Конгресс до сих пор не смог завершить работу ни над одним из 12 законопроектов о расходах, финансирующих государственные программы на полный финансовый год, который длится до 30 сентября 2027 года. Эти программы охватывают различные сферы, от внутренней безопасности и федеральной правоохранительной деятельности до энергетики, жилищного строительства и обороны.

С начала второго срока Трампа Конгресс охвачен противоречивой борьбой между республиканцами, имеющими большинство в обеих палатах, и демократическим меньшинством в Палате представителей и Сенате.

Результатом стали три частичных приостановки работы правительства ("шатдауны"), которые в совокупности достигли рекордной продолжительности – 161 день.

На этот раз ни республиканцы, ни демократы не хотели начала четвёртого "шатдауна" во время выборов в Конгресс, который потенциально разозлил бы избирателей, возмущённых высокими ценами и многомесячной войной США и Израиля против Ирана, приведшей к росту цен на нефть и газ.

По данным СМИ, ведущие помощники президента США Дональда Трампа настаивают на том, чтобы воздержаться от эскалации войны с Ираном до промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, чтобы предотвратить поражение Республиканской партии.

Рейтинг одобрения американского президента Дональда Трампа упал до самого низкого уровня за весь срок его президентства, а подавляющее большинство американцев обеспокоено тем, что война США с Ираном будет длиться долго.