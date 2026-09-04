Как Рада первой в мире признала преступления СССР против венгров и почему именно сейчас

3 сентября Верховная Рада приняла решение, ставшее прецедентом в мире. Украина стала первым государством, официально осудившим этнически мотивированные репрессии против венгров, проводившиеся Москвой после Второй мировой войны.

В Венгрии эти события известны под названием "маленький робот". Это – одна из национальных трагедий, унесшая жизни десятков тысяч венгров.

О том, что такое "маленький робот", зачем украинский парламент принял указанное постановление и почему именно сейчас, читайте в аналитике редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко "Маленький робот" для Мадьяра. Сможет ли решение Рады снять венгерскую блокаду Украины в ЕС. Далее – краткое изложение.

После 1944 года, когда советские войска вошли в Венгрию, произошло несколько волн массовых депортаций венгров в отдаленные уголки СССР и в лагеря ГУЛАГа. По самой консервативной оценке, скорее всего заниженной, было депортировано более 130 тысяч человек. Есть подтверждения, что более 66 тысяч погибли в пути, в лагерях и на чужбине.

Термин "маленький робот" (Málenkij robot) – это венгерское прочтение русского словосочетания "маленькая работа". Мол, представители советской оккупационной власти забирали местных на небольшую работу – и они исчезали навсегда.

В этих трагических событиях Закарпатье сыграло особую роль.

Именно здесь советские репрессии, аресты и депортации по национальному признаку начались первыми, ещё в 1944 году. Именно здесь, например в Сваляве, находились важные "перевалочные" лагеря, в которых собирали людей, свезенных из разных уголков Закарпатья и из Венгрии перед отправкой на восток.

А из-за политики тотального замалчивания эти действия Москвы превратились в "забытое преступление", о котором мало кто знает за пределами Венгрии.

С 3 сентября 2026 года Украина стала первым государством в мире, которое официально, на национальном уровне, признало массовые преступления против венгров.

Хотя, возможно, не совсем в тех формулировках, которые предпочел бы видеть Будапешт.

Это решение оказалось на рассмотрении ВР довольно неожиданно. Проект постановления с невероятной скоростью провели через комитеты, даже учли идеи оппозиции.

Постановление подчеркивает, что осуждает преследования, аресты и репрессии против гражданских лиц исключительно на территории Закарпатья. При этом Рада "не заметила" большую часть репрессий против венгров.

Депутаты, участвовавшие в подготовке решения, в беседе с "ЕвроПравдой" настаивают, что принимали его "не для Венгрии, а для самих себя".

Причина принятия решения не является большой тайной, хотя официально её не признают. Уже в начале следующей недели в Будапешт должен прибыть с визитом спикер Руслан Стефанчук, подтвердили несколько источников "Европейской правды". В пресс-службе спикера эту информацию не комментируют.

Теперь, после принятия постановления, Стефанчуку есть что привезти венгерским партнерам. И нужно признать, что первая реакция из Будапешта положительная.

Поэтому, если визит состоится, как того стремится Киев, – то фон для него создан неплохо.

Это признают и в оппозиции – хотя и не верят в изменение позиции венгров.

Заявления из парламента Венгрии подтверждают этот скептицизм.

В них благодарность за решение граничит с требованиями в адрес Украины.

Правительство Мадьяра продолжает блокировать продвижение Украины в ЕС, вопреки своим же обещаниям, данным в июне.

Мы оказались в ситуации, когда Венгрия, блокируя открытие новых кластеров, ни разу официально не сообщила Украине, в чём именно заключается требование, после выполнения которого блокада будет снята.

Поэтому главная задача визита Стефанчука – выяснить позицию партнеров; ответить на вопрос, кажутся ли их требования реалистичными с точки зрения парламента; и понять, в чем заключается истинная причина венгерского вето.

И, конечно же, использовать эту возможность, чтобы вновь напомнить Будапешту: блокируя продвижение Украины в ЕС, венгерские власти наказывают также этнических венгров Украины.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко "Маленький робот" для Мадьяра. Сможет ли решение Рады снять венгерскую блокаду Украины в ЕС.