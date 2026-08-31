Во Франции сообщили о кибератаке на платформу одного из министерств

Веб-сайт Zéro logement vacant, подведомственный Министерству городского развития и жилищного хозяйства Франции, подвергся масштабной кибератаке; ответственность за неё взяла на себя группа, которая ранее уже атаковала правительственные сервисы страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Хакерская группа ZeroBytes, стоящая за масштабной кибератакой на данные налоговой службы, о которой стало известно в середине августа, взяла на себя ответственность за похищение миллионов записей с сайта Zéro logement vacant.

Эта платформа, подчиняющаяся Министерству городского развития и жилищного хозяйства, была недоступна в воскресенье, 30 августа, после того как хакеры заявили о проведении масштабной кибератаки на данные веб-сайта. В министерстве пока не комментируют инцидент.

Zéro logement vacant – это государственный цифровой сервис, призванный помогать местным органам власти возвращать пустующее жилье на рынок.

Хакеры утверждают, что похитили почти 149 миллионов необработанных записей с платформы, что дало им доступ к данным владельцев и пользователей, хотя файлы могут содержать дубликаты.

Похищенные данные могут содержать имена и фамилии, даты рождения, почтовые адреса и различные идентификаторы, связанные с владельцами или объектами недвижимости, зарегистрированными на Zéro logement vacant.

По данным Генерального директората государственных финансов (DGFiP), кража данных налоговой службы в конце июня и в конце июля, о причастности к которой заявила ZeroBytes, затрагивает не менее 678 000 человек и специалистов.

В конце июня стало известно о кибератаке на Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (INSEE), которая привела к утечке персональных данных 12 800 действующих и бывших сотрудников ведомства.

В апреле Национальное агентство по безопасности документов Франции (ANTS) подверглось масштабной кибератаке и краже данных. Подозреваемым по этому делу является 15-летний подросток.

На фоне кибератак на правительственные сервисы премьер Себастьен Лекорню призвал создать группу, способную оперативно реагировать в случае кибератак, направленных против Франции.