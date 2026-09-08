Мадяр про висилку дипломатів РФ: ми захищаємо суверенітет країни

Угорський прем’єр Петер Мадяр, коментуючи видворення з країни 10 російських дипломатів, заявив, що Угорщина у такий спосіб захищає свій суверенітет.

Про це Мадяр написав на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

Його заява з’явилась після того, як міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан оголосила про безпрецедентне рішення вислати відразу 10 співробітників російського посольства.

"Уряд Угорщини висунув вимогу до десятьох дипломатів посольства Росії в Будапешті залишити країну через діяльність, неприйнятну для дипломатів. Ми захищаємо суверенітет нашої країни", – заявив Петер Мадяр.

Глава МЗС Угорщини оголосила, що 10 членів російської дипломатичної місії здійснювали в Угорщині діяльність, яка "є неприйнятною для дипломатів" згідно з Віденською конвенцією, тому вони будуть видворені.

Водночас міністерка підкреслила, що це рішення не означає розриву дипломатичних відносин з Росією.

Це рішення є безпрецедентним з огляду на кількість дипломатів, яких висилає Угорщина. Попередній уряд Віктора Орбана вдавався до подібного кроку у 2018 році. Тоді з Угорщини вислали лише одного працівника дипмісії РФ на знак солідарності з Британією після отруєння колишнього російського шпигуна Сергєя Скрипаля.

У 2022 році розслідування угорського порталу Direkt36 і каналу RTL виявило, що тоді як більшість держав ЄС ухвалили рішення про вислання російських дипломатів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в Угорщині їхнє число зросло майже на третину.

У травні цього року Угорщина тихо вислала російського розвідника, який діяв під дипломатичним прикриттям і проник до правих та зовнішньополітичних аналітичних центрів, наближених до уряду Віктора Орбана.