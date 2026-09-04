МИД России вызвал посла Норвегии в связи с задержанием российского судна

Посла Норвегии вызвали в Министерство иностранных дел России в связи с задержанием российского судна в порту Баренцбурга по просьбе украинской государственной компании "Нафтогаз".

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Послу был выражен решительный протест против действий норвежских властей, которые 2 сентября задержали российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов", сообщило министерство в Москве.

На борту судна, среди прочего, находились сотрудники российской горнодобывающей компании "Арктикуголь", ученые и груз, доставлявшийся из Мурманска в поселение Баренцбург, где преобладает российское население.

"Послу было указано, что российская сторона категорически не приемлет не только арест судна "Профессор Молчанов", но и в целом активизировавшиеся в последнее время действия Норвегии, направленные на ограничение законного российского присутствия на архипелаге, и требует от Осло безусловного соблюдения международного права, в частности положений и духа Договора о Шпицбергене", – говорится в заявлении МИД РФ.

МИД России и соответствующие российские ведомства, как отмечается, будут добиваться отмены ареста судна.

В норвежском Министерстве юстиции, комментируя арест российского судна "Профессор Молчанов", подчеркнули, что Норвегия не является стороной в этом деле между Россией и украинской государственной компанией "Нафтогаз".

Как сообщалось, 2 сентября Норвегия арестовала российское судно "Профессор Молчанов" в порту Баренцбурга по просьбе украинской государственной компании "Нафтогаз".

В апреле 2023 года арбитражный суд в Гааге обязал Россию выплатить "Нафтогазу" 4,22 млрд долларов плюс проценты и судебные издержки в качестве компенсации за конфискованные ею в Крыму активы, однако Москва этого не сделала. Поэтому "Нафтогаз" инициировал международное разбирательство, направленное на принудительное исполнение решения в странах, где у России есть активы, в частности в Норвегии.

В Министерстве иностранных дел России назвали "пиратством" арест норвежскими властями судна "Профессор Молчанов" по запросу украинской государственной компании "Нафтогаз".