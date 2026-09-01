Каллас прогнозирует скорую разблокировку Фонда мира, чтобы оплатить ПВО для Украины

В Европейском Союзе с новым импульсом ведется обсуждение разблокирования Европейского фонда мира с целью предоставить Украине дополнительные средства на противовоздушную оборону.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас перед началом неформального заседания министров обороны стран Евросоюза в Уиклоу (Ирландия).

ЕС готовится разблокировать Европейский фонд мира, чтобы профинансировать противовоздушную оборону Украины.

"Мы действительно активно работаем над тем, чтобы разблокировать Европейский фонд мира. Поэтому, если это произойдет в ближайшие дни, многие государства-члены уже заявили, что все средства, которые им вернут, они передадут Украине", – заявила Каллас.

Она пояснила, что "это будет означать значительный объем нового финансирования для противовоздушной обороны, в которой нуждается Украина".

Тем не менее, принятия решения во вторник ожидать не стоит из-за формата встречи глав министерств обороны ЕС в Ирландии.

"Это неформальная встреча министров, поэтому мы непосредственно не принимаем никаких решений", – подчеркнула главная дипломатка ЕС.

Каллас напомнила, что "в рамках заблокированного Европейского фонда мира речь шла о 6,6 млрд евро".

"Но вопрос – и именно это мы сейчас обсуждаем – заключается в том, сколько средств вернется государствам-членам, а сколько из них также пойдет Украине. Поэтому я не могу назвать ни одной конкретной суммы", – добавила она.

Как сообщала "Европейская правда", Германия уже ранее заявила, что 6,6 млрд евро из Фонда мира, разблокированные Венгрией, должны быть полностью переданы Украине – но не все государства ЕС это поддерживают.

Ранее стало известно, что Венгрия снимает вето с 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира, и министры обороны ЕС уже обсудили, как их можно использовать в интересах Украины.

До этого Каллас заявляла, что дискуссии по поводу разблокирования Венгрией выплаты 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира еще продолжаются, и не смогла назвать конкретных сроков решения этого вопроса.