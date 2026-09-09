Латвийцы разделились во мнении по поводу возможного разрыва торговых отношений с РФ и Беларусью

Жители Латвии неоднозначно относятся к разрыву торговых связей со странами-агрессорами – Россией и Беларусью.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют результаты опроса SKDS, проведенного по заказу Delfi.

Накануне выборов в Сейм 15-го созыва портал Delfi решил выяснить отношение общества к отдельным вопросам, вызывающим поляризацию, в частности к торговле со странами-агрессорами.

В целом на вопрос "Как вы относитесь к полному прекращению торговых связей с Россией и Беларусью?" 28,3% респондентов ответили "очень положительно", 18,4% – "скорее положительно", 17,2% – "скорее отрицательно", а 27,5% – "очень отрицательно". Еще 8,5% опрошенных не смогли определиться со своей позицией.

В ходе опроса также выяснялось мнение по этому вопросу сторонников политических сил, участвующих в выборах в Сейм 15-го созыва. Их позиции также различаются.

Полное прекращение торговли с Россией и Беларусью поддерживают 93,3% респондентов, намеревающихся проголосовать на выборах за партию "Восходящее солнце для Латвии" (Austošā Saule Latvijai, ASL). Аналогичной позиции придерживаются и сторонники партии "Прогрессивные": прекращение торговли со странами-агрессорами поддерживают 92,8% её избирателей. Такого же мнения придерживаются 90% сторонников "Нового единства" и 84,6% сторонников Национального объединения.

Наиболее негативно разрыв торговых связей со странами-агрессорами оценивают сторонники объединения SV/AJ – такого мнения придерживаются 92,9% респондентов. Далее следуют сторонники партий "Стабильность!" – 89,6%, "Латвия на первом месте" – 83,7% и "Центр согласия" – 79,1%.

Если рассматривать настроения с учётом указанного языка общения в семье, то 62% респондентов, назвавших латышский язык, положительно относятся к прекращению торговли со странами-агрессорами. В то же время 82,3% респондентов, которые в семье говорят на русском языке, отметили, что не поддерживают прекращение торговых связей с этими странами.

В интернет-опросе, который проводился с 13 по 19 августа, приняли участие 1205 постоянных жителей Латвии в возрасте от 18 лет.

Выборы в Сейм 15-го созыва состоятся в Латвии в субботу, 3 октября.

В начале лета стало известно, что премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс поручит министру иностранных дел Байбе Браже найти решение, как прекратить экспорт и импорт с Россией, однако в отдельных отраслях могут быть исключения.

Кулбергс также хочет, чтобы ЕС выделил 7 млрд евро на покрытие военных и экономических расходов, связанных с противостоянием России.