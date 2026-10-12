Как Трамп прошел пик своего могущества и начал терять влияние

Прошло десять лет с тех пор, как Дональд Трамп пообещал своим сторонникам одержать столько побед, что они "возможно, даже устанут побеждать". И вот в прошлом месяце на Генеральной Ассамблее ООН президент США выступил с речью, полной триумфальных заявлений.

Он представил перечень своих достижений, среди которых – урегулирование восьми войн, противодействие "задире Ближнего Востока" – Ирану, заключение соглашения с Данией по Гренландии и арест "диктатора-нарушителя закона" из Венесуэлы Николаса Мадуро.

Следует отдать Трампу должное: некоторые из этих побед действительно весомы.

Вместе с тем пределы его власти становятся всё более очевидными.

Об угасании влияния Дональда Трампа – в статье основателя и президента Eurasia Group и GZERO Media Иэна Бреммера Хромая утка Трамп: почему слабеет влияние президента США и сможет ли он и дальше возмущать мир. Далее – краткое изложение статьи.

Однако речь американского президента показала и кое-что другое: пределы его власти становятся всё более очевидными. Трамп вступает в тот период президентства, когда его влияние будет постепенно ослабевать. Он сталкивается с обвалом рейтингов и взаимодействует с лидерами, чьи полномочия продлятся значительно дольше, чем его собственные.

Некогда самая могущественная и непредсказуемая сила на международной арене, Трамп уже миновал пик своей способности дестабилизировать международный порядок.

Свидетельства угасания влияния Трампа можно найти во всех ключевых направлениях его политики: таможенных пошлинах, войне с Ираном и борьбе с нелегальной иммиграцией. В начале этого года Верховный суд отменил его решение о введении пошлин со ссылкой на чрезвычайные полномочия.

Но ещё до этого Трамп столкнулся с ограниченностью собственной власти во время кратковременной торговой войны с Китаем. Пекин ответил на американские пошлины в размере 145% собственными тарифами в 125%, а также прекратил экспорт критически важных минералов.

В результате Трамп не просто смягчил свою политику в отношении Китая. Он почти полностью развернул её в противоположном направлении, проложив перед китайским лидером Си Цзиньпином красную дорожку во время его недавнего визита в Вашингтон.

Трамп даже лично встретил Си в аэропорту – это первый случай с 1962 года, когда американский лидер столь торжественно приветствовал иностранного лидера во время государственного визита. Более того, Трамп предложил продать Китаю вооружение, что противоречит законодательству США.

Подобные ограничения Трамп ощутил и в войне с Ираном.

Попытавшись добиться быстрой смены режима без привлечения необходимых для этого наземных войск, его администрация была застигнута врасплох захватом Ираном контроля над Ормузским проливом. С тех пор Вашингтон так и не смог достичь устойчивой договоренности о его открытии.

Трамп пытается продемонстрировать, что не отступит: угрожает "уничтожить до основания" Иран, подчеркивает, что даже поражение на промежуточных выборах не изменит его стратегии, и направляет на Ближний Восток дополнительные силы.

Однако Иран остается непоколебимым.

Внутри страны растёт сопротивление и в отношении ключевых иммиграционных инициатив Трампа.

В начале этого года операция Metro Surge в штате Миннесота вызвала настолько масштабные беспорядки, что ответственный за пограничные вопросы Том Гоман был вынужден её прекратить.

От Трампа начинают дистанцироваться и республиканцы в Конгрессе.

Конечно, Трамп по-прежнему остается влиятельной фигурой на мировой арене. Ведь он возглавляет страну с самой мощной армией в мире и динамичной экономикой.

Однако разрыв между его амбициями и реальными возможностями увеличивается, а уровень глобальных рисков, связанных с его действиями, снижается почти во всех сферах. Есть лишь одно исключение – искусственный интеллект, где его способность нарушать международный порядок, напротив, растёт.

Подробнее – в материале Иэна Бреммера Хромая утка Трамп: почему слабеет влияние президента США и сможет ли он и дальше возмущать мир.