Кремль не может ничего сказать об "энергетическом перемирии", объявленном Трампом

Кремль пока не может ничего сказать об "энергетическом перемирии" между Украиной и РФ, о котором в воскресенье объявил президент США Дональд Трамп.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина якобы договорились о взаимном "энергетическом перемирии".

"Контакты продолжаются. Как только у нас появится что сказать по этому поводу, мы обязательно вас проинформируем", – заявил Песков.

Напомним, в воскресенье президент США Дональд Трамп объявил в соцсети Truth Social о якобы "энергетическом перемирии" в войне между Россией и Украиной.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в понедельник, что не заметил никакого энергетического перемирия со стороны России.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин не читает Truth Social, а Россия продолжила обстрелы украинской энергетики.

В Белом доме заявили изданию Axios, что в понимании Дональда Трампа "энергетическое перемирие" – это прекращение ударов по НПЗ друг друга.