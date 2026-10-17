Трамп подписал отказ от санкций против России в соответствии с "законом Грэма"

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым отказывается от введения новых санкций, которые могли бы нанести ущерб России, в соответствии с "законом Грэма".

Соответствующий указ был подписан поздно вечером в пятницу, пишет "Европейская правда".

Так называемый "закон Грэма" Трамп подписал лично 18 сентября. Срок его вступления в силу истекает 18 октября, и к этому времени глава Белого дома должен был определиться с дальнейшими шагами, а именно – какие санкции или пошлины он планирует ввести.

Законопроект, названный в честь покойного сенатора от Южной Каролины Линдси Грэма, был призван быстрее ограничить поток финансовых ресурсов, подпитывающих войну России против Украины. Теперь же Трамп решил не вводить новых мер давления на Россию.

В разделе 4 указа, опубликованного 16 октября, президент отказался от применения ряда предусмотренных законом пошлин, санкций и ограничений. Он объяснил это национальными интересами США и сообщил, что передал Конгрессу соответствующее обоснование.

"Настоящим я отказываюсь от применения таких санкций, ограничений и пошлин, предусмотренных "законом Грэма", – говорится в указе.

Исполнительный указ не отменяет действующие санкции против РФ, а просто не вводит новые в рамках исполнения закона.

Эти исключения будут действовать до тех пор, пока президент или государственный секретарь США не примут решение о необходимости дальнейших мер.

Стоит отметить, что 15 октября двухпартийная группа законодателей Конгресса США направила письмо Трампу с призывом реализовать санкционные полномочия, включенные в "закон Грэма".

Трамп приостановил действие "закона Грэма" после того, как согласился закупать дизельное топливо у России, чтобы попытаться снизить мировые цены на энергоносители.

Сенаторы США требовали от Трампа изменить курс в отношении дизельного топлива из РФ.

Подробнее об этом – в статье: Дизель в обмен на Украину? Зачем Трампу сделка с Путиным, которая не сработает, и чего ждать дальше.