Зеленский: "закон Грема" был полностью проигнорирован, но он ещё может помочь
Президент Владимир Зеленский считает, что так называемый "закон Грема" всё ещё может оказывать давление на Россию, несмотря на решение Дональда Трампа пока не вводить в соответствии с ним новых ограничений.
Об этом украинский президент написал в субботу, 17 октября, в соцсети X, сообщает "Европейская правда".
Президент отметил, что накануне россияне нанесли один из самых мощных ударов по украинской энергетике. Были атакованы более 15 важных объектов электрогенерации и энергопередачи в разных регионах Украины.
Он подчеркнул важность того, чтобы все в Америке также видели, что на самом деле происходит.
"В то время, когда россияне нанесли столь масштабный удар по нашей энергетике, в Америке, к сожалению, было принято решение полностью проигнорировать закон Линдси Грэма, который должен был оказать действительно действенное давление на Россию с целью прекращения этой войны. Этот закон мог – и еще может! – очень помочь. Но нужно, чтобы закон действительно работал, и каждый голос за это имеет значение", – отметил Зеленский.
Он добавил, что Россия пытается устроить в Украине блэкаут прямо перед зимой и оставить миллионы людей без электричества и отопления.
"Давление необходимо, чтобы это остановить. Американский санкционный блэкаут, ослабление давления на агрессора, денежные вознаграждения для Путина – все это только подталкивает его к дальнейшим нападениям. Нужно не сдавать позиции и пытаться закончить войну. Закончить, а не дать Путину все основания продолжать ее бесконечно", – добавил глава государства.
16 октября президент США Дональд Трамп подписал указ, которым отказался от применения санкций против России в соответствии с "законом Грема". Глава Белого дома пояснил, что это соответствует национальным интересам США.
Сенатор Ричард Блюменталь, разрабатывавший "закон Грема", резко раскритиковал Трампа за его отказ вводить новые меры давления на Россию в соответствии с этим законом.
Представитель российского правительства Кирилл Дмитриев назвал историческим моментом решение президента США Дональда Трампа не вводить ограничения против России в соответствии с "законом Грема".