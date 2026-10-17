СМИ: советник премьера Британии по нацибезопасности подумывает об уходе, у него "переутомление и стресс"

Советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатан Павелл рассматривает возможность ухода с должности из-за переутомления и стресса.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет "Европейская правда".

По словам друзей Павелла, он уже давно говорит о намерении уйти с должности. Сообщения о том, что советник планирует покинуть Даунинг-стрит до конца года, появились еще в феврале.

Как стало известно изданию, Павелл рассматривает возможность уйти в отставку с должности после того, как пожаловался на "изнеможение и стресс".

Обсуждение его будущего усилилось после того, как лондонская полиция начала проверять пост его жены, журналистки и писательницы Сары Хелм, об организации Palestine Action, деятельность которой запрещена в Великобритании.

Хелм написала в соцсети X: "Боже, помоги нам, авторам, поддерживающим Палестину и Palestine Action". Она комментировала видео с критикой писательницы Салли Руни, чьи романы сняли с продажи в Великобритании из-за её поддержки этой организации.

Пост Хелм интерпретировали как симпатию к этой группировке. В лондонской полиции сообщили, что изучают пост, чтобы определить, требуется ли дальнейшее расследование. Позже Хелм опубликовала ещё один пост, в котором поблагодарила своих сторонников.

На Даунинг-стрит дистанцировались от её высказываний. "Эти взгляды принадлежат отдельному лицу, которое никоим образом не представляет правительство", – заявил представитель британского правительства.

Организацию "Palestine Action" запретили в июле 2025 года после серии акций против связанных с Израилем оборонных компаний в Великобритании, которым блокировали вход или обливали его краской.

Самой известной выходкой стало повреждение самолетов на авиабазе Королевских ВВС Великобритании – что стало ключевым поводом для запрета.

В августе 2026 года США ввели санкции против британской организации Palestine Action.