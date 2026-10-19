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Мерц предостерег от недооценки влияния России на европейские общества

Новости — Понедельник, 19 октября 2026, 20:50 — Уляна Кричковская-Богданова

Канцлер Германии Фридрих Мерц предостерег от самоуспокоенности в отношении опасности, которую представляет Россия.

Об этом он заявил в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Мерц заявил, что глава Кремля Владимир Путин стремится не только победить Украину, но и подорвать демократию в Европе.

"Мою наибольшую тревогу вызывает недооценка влияния России на наши общества. Россия движется к дестабилизации всего политического устройства нашего европейского континента", – подчеркнул канцлер Германии.

Он отметил, что многие люди, в том числе в Германии, не воспринимают эту угрозу достаточно серьезно.

"Они не видят, в чем на самом деле заключается цель России. Речь идет не только о территориальных завоеваниях в Украине. Они боятся демократии. Они боятся открытых обществ. Они боятся успеха европейской интеграции", – сказал Мерц.

Канцлер Германии также отметил, что европейские правительства осознали серьезность ситуации, в которой они оказались, и сейчас проводят реформу обороны, чтобы стать более независимыми.

"Мы слышим этот сигнал тревоги. И мы стараемся занять такую позицию, которая сделает нас достаточно сильными, чтобы конкурировать и самостоятельно защищаться в рамках НАТО", – добавил он.

Несколько дней назад глава правительства Польши Дональд Туск заявил о наличии данных, свидетельствующих о возможности определенной эскалации российской гибридной войны против Европы к Рождеству.

Также недавно главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич признал, что гибридная война России против Европы дестабилизирует общества континента, но предупредил Москву, что Альянс всегда готов ответить на любое нападение.

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Фридрих Мерц Война с РФ
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