Зеленский подписал закон об участии Украины в Европейском оборонном фонде

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Соглашения между Украиной и Европейским союзом об участии в Европейском оборонном фонде (ЕОФ).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Участие Украины в Фонде будет способствовать углублению оборонно-промышленного сотрудничества с ЕС, привлечению украинских компаний к совместным проектам в сфере исследований, разработки и производства оборонной продукции и технологий, а также наращиванию инновационного и производственного потенциала украинского оборонно-промышленного комплекса.

Европейский оборонный фонд является инструментом ЕС для поддержки совместных оборонных исследований и разработок, а также укрепления европейской оборонной технологической и промышленной базы.

Напомним, Европейский парламент в среду, 16 сентября, проголосовал за новые правила, которые, в частности, позволяют финансировать расходы на испытания оборонных разработок в Украине через Европейский оборонный фонд.

Эти изменения являются частью пакета "Омнибус V", который призван упростить и ускорить процедуры в сфере безопасности и обороны. Пакет также предусматривает сокращение сроков выдачи разрешений на оборонные проекты, упрощение внутриевропейских поставок оборонной продукции и закупок.

После этого Верховная Рада ратифицировала соглашение с ЕС об участии Украины в Европейском оборонном фонде.