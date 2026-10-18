Зеленский пообщался с представителями Трампа по поводу встречи команд во Флориде

Президент Владимир Зеленский заявил, что провел беседу с представителями своего американского визави Дональда Трампа – Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Об этом он сообщил в социальных сетях в воскресенье, 18 октября, пишет "Европейская правда".

Зеленский заявил, что во время разговора они обсудили результаты встречи украинской и американской команд во Флориде.

"Фактически наши команды находятся в постоянном контакте. Мы также готовим следующие шаги в области дипломатии", – поделился он.

Президент отметил, что Украина постоянно информирует партнеров о реальной ситуации с российскими обстрелами, а также о вопросах ПВО.

"Именно от позиции Америки здесь многое зависит. Украина и в дальнейшем готова работать конструктивно, честно и на реальный результат", – добавил Зеленский.

Как сообщалось, на переговорах в Майами Виткофф и Кушнер представили несколько возможных механизмов разблокирования российских активов, в частности их перевод в новый финансовый механизм под надзором США.

Также сообщалось, что якобы Виткофф и Кушнер на переговорах с украинской делегацией во Флориде угрожали прекратить предоставление Украине разведданных из-за ударов по российским НПЗ.

Зеленский подтвердил 14 октября в интервью радиостанции NPR, что украинские военные получили предупреждения и угрозы относительно обмена разведданными, но эти угрозы пока не были воплощены в жизнь.

18 октября украинский президент заявил, что Соединённые Штаты возобновили предоставление Украине критически важной разведывательной информации для защиты от российских ракетных ударов.