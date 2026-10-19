Рубио прокомментировал отсутствие предупреждения Украины о российской баллистике

Госсекретарь США Марко Рубио заявляет, что не располагает информацией об отсутствии предупреждения о российской баллистической атаке на Киев прошлой ночью, но в предыдущие разы, по его словам, возникали "проблемы с программным обеспечением".

Об этом он сообщил, отвечая на вопрос корреспондента "Радио Свобода" Алекса Рауфоглу, пишет "Европейская правда".

Корреспондент спросил госсекретаря о том, что, по словам Украины, прошлой ночью она снова не получила предупреждения перед тем, как российские баллистические ракеты атаковали Киев.

"Что бы ни случилось прошлой ночью, я точно не знаю… Я не могу комментировать то, что произошло прошлой ночью", – ответил Рубио.

В то же время, говоря о подобных случаях в прошлом, он отметил, что тогда были "проблемы с программным обеспечением".

"Я знаю, что несколько ночей назад была проблема с программным обеспечением их системы раннего предупреждения", – ответил госсекретарь США.

Комментируя безопасность американских граждан и дипломатов в Украине, Рубио сказал, что "мы проводим еженедельные совещания со всеми нашими представительствами, особенно с теми, которые находятся в зонах конфликта, чтобы определить, можем ли мы и в дальнейшем держать там персонал".

"На данный момент мы не изменили нашей позиции или присутствия в Киеве. Мы там присутствуем, но, конечно, мы обеспокоены, мы всегда обеспокоены безопасностью и защитой наших дипломатов и наших объектов", – сказал он.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты возобновили предоставление Украине критически важной разведывательной информации для защиты от российских ракетных ударов.

Напомним, по данным издания The Washington Post, США пригрозили Украине прекращением предоставления разведданных, если украинские военные будут наносить новые удары по российским объектам энергетики.

Зеленский подтвердил 14 октября в интервью радиостанции NPR, что украинские военные получили предупреждения и угрозы относительно обмена разведданными, но эти угрозы пока не были воплощены в жизнь.