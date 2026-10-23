Зеленский о годовщине Венгерской революции: смелых и свободолюбивых стоит поддерживать

Президент Украины Владимир Зеленский, вспоминая события Венгерской революции 1956 года, заявил, что в те времена "европейцы и весь мир стояли перед очень важной и во многом определяющей развилкой".

Как сообщает "Европейская правда", об этом украинский президент написал в своём Instagram.

Зеленский подчеркнул, что смелость и свободолюбие венгров оказались очень сильными и "это до сих пор впечатляет всех нас в Европе".

"Но решительные шаги мирового сообщества тогда, к сожалению, не пришли на помощь людям. Это привело к еще десятилетиям тоталитарного господства в значительной части Европы, которое прервали уже революции 1980-х годов. 1956 год мог многое изменить. И этот вывод сейчас дает нам основание говорить совершенно точно: когда люди смелые и свободолюбивые, это стоит поддерживать. Это заслуживает поддержки повсюду на земле, чтобы свободы становилось больше", – отметил он.

Зеленский поблагодарил тех, кто "помнит историю, уважает смелость и свободолюбие людей и не уклоняется от решений, когда решения необходимы".

В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ценности и стремления участников Венгерской революции 1956 года близки украинцам, которые сегодня защищают свою свободу и независимость от российской агрессии.

Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов считает, что на данный момент удалось "перевернуть страницу" в отношениях с Венгрией, когда она создавала препятствия на пути Украины в ЕС.

После встречи президента Владимира Зеленского с главой венгерского правительства Петером Мадьяром 16 октября в Брюсселе такое же мнение о новой странице в отношениях высказал и Андрей Сибига.