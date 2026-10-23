Сибіга провів паралель між Угорською революцією та боротьбою проти агресії РФ
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що цінності та прагнення учасників Угорської революції 1956 року близькі українцям, які сьогодні захищають свою свободу й незалежність від російської агресії.
Про це йдеться у заяві міністра з нагоди 70-річчя від початку Угорської революції, повідомляє "Європейська правда".
Сибіга нагадав, що Москва відправила танки, щоб знищити прагнення угорців до свободи, вбивати учасників протестів і переслідувати угорський народ. Однак зрештою Москва зазнала поразки, а угорці вистояли протягом десятиліть гнітючого правління та повернули собі свободу.
"З 1956 року мужність та героїзм угорців стали потужним символом опору для поколінь європейців і продовжують надихати нас сьогодні. Цінності та прагнення Угорської революції 1956 року глибоко резонують із сучасними українцями, які захищають свою свободу та незалежність від російської агресії", – заявив глава МЗС України.
Він додав, що жертва героїв Угорської революції 1956 року є вічним нагадуванням про ціну свободи та важливість європейської єдності в умовах російської агресії.
Нагадаємо, віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов вважає, що станом на зараз вдалося "перегорнути сторінку" відносин з Угорщиною, коли вона створювала виклики на шляху України до ЄС.
Після зустрічі президента Володимира Зеленського з главою угорського уряду Петером Мадяром 16 жовтня в Брюсселі таку ж думку про нову сторінку у відносинах висловив і Андрій Сибіга.