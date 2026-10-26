В Польше осудили пилота полицейского вертолета, повредившего линию электропередачи

В Польше вынесли приговор по делу пилота полицейского вертолета Black Hawk, который в 2023 году возле Сарновой Горы в Мазовецком воеводстве во время низкого пролета повредил линию электропередачи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

На заседании Районного суда в Цеханове командир Black Hawk был приговорен к 1 году лишения свободы. Исполнение наказания было условно отсрочено на 2 года.

Суд также назначил обвиняемому штраф в размере 20 тыс. злотых (4500 евро), а также запрет на пилотирование вертолетов в течение 2 лет. Пилот также должен выплатить 10 тыс. злотых в пользу Фонда помощи пострадавшим и помощи после отбытия наказания. Кроме того, на него были возложены судебные издержки в размере более 19 тыс. злотых.

Приговор еще не вступил в законную силу. Командир Black Hawk может подать апелляцию в Окружной суд в Плоцке. После инцидента мужчина вышел на пенсию.

В результате авиационного инцидента вблизи Сарновой Горы в 2023 году полицейский вертолет получил повреждения. Ремонт обошелся почти в 2,5 млн злотых.

Согласно выводам следствия, повреждение полицейским вертолётом грозоотвода линии электропередачи нанесло ущерб государственному бюджету и компании Energa Operator на сумму не менее 2,7 млн злотых.

В конце лета этого года неопознанный вертолёт повредил линию электропередачи вблизи химического завода "Сяркополь" в Тарнобжеге.

До этого в селе Зациш в Подляском воеводстве Польши произошло обрывание линии электропередачи – многое указывает на то, что к этому привёл военный вертолёт.