В Конгрессе требуют назначить специального прокурора для расследования связей Трампа с Эпштейном

Демократы в Юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США призвали назначить специального прокурора для расследования возможных связей президента Дональда Трампа с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном.

Об этом пишет The Hill со ссылкой на отчет демократов Юридического комитета Палаты представителей, передает "Европейская правда".

В отчете от 26 октября группа демократов утверждает, что пять женщин "непосредственно обвинили Трампа в изнасиловании или сексуальном насилии над ними в компании Эпштейна или при его непосредственном физическом присутствии".

Демократы утверждают, что генеральный прокурор США Тодд Бланш скрывает "дополнительные доказательства, которые прямо указывают на причастность Трампа".

"Решив защитить президента любой ценой, именно Министерство юстиции теперь возглавляет сокрытие операции Эпштейна по торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации", – подчеркнули они.

В отчете демократы заявили, что необходим специальный прокурор для расследования не только связей Трампа с Эпштейном, но и всех соучастников Эпштейна, а также для привлечения этих лиц к уголовной ответственности.

"Дональд Трамп утверждает, что знал Джеффри Эпштейна "так же, как его знали все в Палм-Бич". Это не совсем так. Доказательства, касающиеся 11 женщин, рассказывают совершенно другую и гораздо более обвинительную историю об их отношениях и злоупотреблениях в отношении молодых женщин и девушек, которые имели место в их сети", – отметил член Юридического комитета Палаты представителей Джейми Раскин.

Представительница Белого дома Лорен Бис заявила изданию, что "ни одно из этих обвинений" в отчете не соответствует действительности.

"Этот „отчет" – не более чем отчаянная попытка сошедших с ума демократов отвлечь внимание американцев от стремительного подъема республиканцев, обусловленного историческими достижениями президента Трампа. Президент выгнал Джеффри Эпштейна из своего клуба в Мар-а-Лаго, потому что тот был отвратительным типом, и его полностью оправдали во всем, что касается Эпштейна", – добавила она.

Напомним, журналисты CNN ранее пришли к выводу, что в опубликованных материалах дела Эпштейна отсутствуют около сотни важных документов, в том числе интервью женщины, выдвигавшей обвинения в адрес Трампа.

В начале марта Министерство юстиции США опубликовало документы ФБР, связанные с обвинениями Трампа в сексуальном насилии.