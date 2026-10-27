Правительство Болгарии отвергает обвинения в использовании админресурса на выборах президента

На официальной странице правительства Болгарии в Facebook был размещен призыв проголосовать на втором туре президентских выборов за Илиану Йотову, в связи с чем впоследствии правительственной информационной службе пришлось отреагировать на критику относительно использования административных ресурсов в поддержку кандидата.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление на официальной странице Совета министров Болгарии.

Обращение в ЦИК относительно возможных нарушений Избирательного кодекса в связи с использованием административных ресурсов для агитации, а также относительно аналогичных заявлений в СМИ подали кандидат в президенты Андрей Гюров и кандидат в вице-президенты Георгий Кандев. Правительственная информационная служба отвергла обвинения.

"Ответственность правительственной информационной службы, а также самих СМИ, заключается в том, чтобы своевременно и корректно информировать общество о публичных позициях и деятельности премьер-министра и правительства. Даже если отдельные журналисты или СМИ не разделяют позицию премьер-министра, профессиональные стандарты журналистики требуют, чтобы они освещались достоверно и полно", – заявили на странице Совета министров.

Речь идет о предыдущем заявлении на странице правительства, где цитировался премьер-министр Румен Радев, призвавший голосовать за Илиану Йотову.

Как утверждается на странице правительства, информационная служба "будет и впредь информировать болгарское общество о позициях и действиях премьер-министра и верит, что добросовестные болгарские СМИ будут поступать так же".

Напомним, на выборах президента Болгарии соревнуются Илиана Йотова, которая сейчас временно исполняет президентские обязанности, и проукраинский экс-глава правительства Андрей Гюров. Второй тур выборов состоится в воскресенье, 1 ноября.

Подробнее об этом читайте в статье: Шанс на поражение РФ в Болгарии: какую сенсацию преподнес первый тур президентских выборов и что будет дальше.