В Норвегии введут временный запрет на очки с искусственным интеллектом

Правительство Норвегии намерено ввести временный запрет на использование очков с искусственным интеллектом в определенных местах и создать экспертную группу, которая будет давать рекомендации по постоянному регулированию на государственном уровне.

Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает "Европейская правда".

Временный запрет коснется использования смарт-очков с искусственным интеллектом в общественных местах – парках, на пляжах, в музеях, торговых центрах и на публичных мероприятиях. Он также может распространяться на места и мероприятия для детей, такие как школы, детские сады, игровые площадки и клубы досуга.

Кроме того, запрет может касаться мест, где конфиденциальность имеет особое значение, таких как медицинские учреждения и спортивные комплексы с раздевалками и душевыми.

Правительство также рассмотрит вопрос о распространении запрета на университеты, колледжи и другие учебные заведения.

"Меня беспокоит внедрение новой мощной технологии, с помощью которой люди рискуют быть сфотографированными, снятыми на видео или записанными на аудио без их ведома. Поэтому мы предложим временный запрет на использование очков с искусственным интеллектом в определенных местах", – отметил министр цифровизации и государственного управления Торгейр Микаэльсен.

Правительство не планирует вводить полный запрет на очки с искусственным интеллектом и другие технологии, которые носят на теле. Такие устройства в дальнейшем можно будет использовать в отдельных местах, а также в сугубо частных целях, например, если человек находится в местах, где нет риска снимать или фотографировать других людей без их согласия.

Правительство в кратчайшие сроки представит в Стортинг соответствующий законопроект. Параллельно с этим будет создана экспертная группа для разработки постоянного национального регулирования технологий, которые носятся на теле.

Сообщалось, что кинотеатры в Великобритании начали запрещать или ограничивать использование смарт-очков с камерами, в частности моделей Meta с функциями искусственного интеллекта.

Недавно основные институты Европейского Союза запретили своим сотрудникам использовать видео и изображения, созданные искусственным интеллектом, в официальных сообщениях.