Минобороны Литвы профинансирует разработку мобильной игры об обороне Балтии
Министерство обороны Литвы планирует выделить 25 тысяч евро на разработку мобильной игры под названием "Балтийская линия обороны".
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.
В игре пользователи смогут на практике проверить, как планируются инженерные заграждения, как они влияют на движение врага, а также узнать, как различные меры обороны взаимодействуют между собой.
"Игрок, располагая ограниченными ресурсами, должен будет принимать решения о том, как организовать оборону как можно эффективнее", – отметило министерство.
По словам министерства, игра призвана повысить осведомленность общественности о готовности государства к обороне и стимулировать интерес к вопросам национальной безопасности.
Во время председательства Литвы в Совете ЕС в первом полугодии 2027 года проект также ставит целью привлечь внимание к укреплению защиты восточной границы ЕС и обороны Балтийского региона.
Игру планируют адаптировать для устройств на базе Android и iOS и распространять через Google Play и Apple App Store.
Согласно данным о государственных закупках, стоимость проекта составляет 24 800 евро. Предложения принимаются до 26 октября.
Напомним, Литва совместно с Польшей разрабатывает план международной эвакуации населения, который будет применяться в случае необходимости эвакуации через границу части жителей Литвы, Латвии и Эстонии.
По данным FT, Эстония перебрасывает войска к границе с РФ в рамках стратегии "активной обороны".