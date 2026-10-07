Военный комитет НАТО посетил Киев
Новости — Среда, 7 октября 2026, 12:10 —
32 члена Военного комитета НАТО во вторник, 6 октября, посетили Киев и встретились с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Михаилом Драпатым.
Об этом в сети X сообщил председатель Военного комитета Альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне, пишет "Европейская правда".
32 военных представителя стран-членов Альянса во вторник находились в Киеве, где обсудили с главнокомандующим ВСУ военные приоритеты Украины и её опыт, который позволит усилить готовность НАТО к текущим и будущим угрозам.
Каво Драгоне отметил, что визит стал демонстрацией непоколебимой поддержки Украины.
With the whole NATO Military Committee, we visited Kyiv, yesterday, to reaffirm unwavering support for #Ukraine. Discussions with Major General Drapatyi, Commander-in-Chief of the 🇺🇦 Armed Forces, focussed on Ukraine’s military priorities and lessons learned to strengthen Allied preparedness for current and future threats. While in Kyiv, the 32 Military Representatives and myself did not miss to pay our utmost respect at the Wall of Remembrance of the Fallen for Ukraine. #NATO #StandWithUkraine #SlavaUkraini– Admiral Giuseppe CAVO DRAGONE – NATO CMC (@CMC_NATO) October 7, 2026
Во время пребывания в Киеве члены Военного комитета НАТО отдали дань уважения украинским защитникам у Стены памяти погибших за Украину.
Как сообщалось, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич разрабатывает стратегию достижения быстрой победы в случае российского нападения на восточный фланг Альянса, уделяя особое внимание интеграции новых оборонных технологий, таких как дроны и искусственный интеллект.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на фоне роста злонамеренных атак со стороны России заявил, что"сегодня в Европе нет мира".