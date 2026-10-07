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Военный комитет НАТО посетил Киев

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Новости — Среда, 7 октября 2026, 12:10 — Ольга Ковальчук

32 члена Военного комитета НАТО во вторник, 6 октября, посетили Киев и встретились с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Михаилом Драпатым.

Об этом в сети X сообщил председатель Военного комитета Альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне, пишет "Европейская правда".

32 военных представителя стран-членов Альянса во вторник находились в Киеве, где обсудили с главнокомандующим ВСУ военные приоритеты Украины и её опыт, который позволит усилить готовность НАТО к текущим и будущим угрозам.

Каво Драгоне отметил, что визит стал демонстрацией непоколебимой поддержки Украины.

Во время пребывания в Киеве члены Военного комитета НАТО отдали дань уважения украинским защитникам у Стены памяти погибших за Украину.

Как сообщалось, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич разрабатывает стратегию достижения быстрой победы в случае российского нападения на восточный фланг Альянса, уделяя особое внимание интеграции новых оборонных технологий, таких как дроны и искусственный интеллект.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на фоне роста злонамеренных атак со стороны России заявил, что"сегодня в Европе нет мира".

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