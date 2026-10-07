Венгрия дала "зеленый свет" на открытие кластеров 2 и 3 для Украины – источник

Венгрия согласилась на дальнейшее продвижение Украины в переговорах о вступлении в ЕС и открытие кластеров 2 "Внутренний рынок" и 3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост".

Об этом "Европейской правде" сообщил источник в ЕС, знакомый с ходом переговоров.

Будапешт снял блокировку, которая до сих пор не позволяла Украине перейти к следующему этапу процедуры открытия переговорных кластеров 2 и 3.

"COELA утвердила результаты скрининга по кластерам 2 и 3 для Украины, а сразу после этого на Coreper послы государств ЕС согласовали направление писем правительствам Украины и Молдовы относительно представления переговорных позиций", – сказал собеседник "Европейской правды".

По словам источника, следующие процедурные шаги могут быть пройдены очень быстро.

Проект переговорной позиции ЕС по обоим кластерам должен быть подготовлен на заседании COELA в ближайшие дни.

Ожидается, что государства ЕС смогут согласовать переговорную позицию по открытию кластеров уже в понедельник, 12 октября – после того, как Верховная Рада примет законодательные изменения об образовании на языках национальных меньшинств.

После утверждения переговорной позиции ЕС, на следующий день, 13 октября, будет возможно провести межправительственную конференцию Украина–ЕС, на которой кластеры 2 и 3 могут быть формально открыты.

Ранее Венгрия в течение нескольких месяцев блокировала утверждение результатов скрининга для этих кластеров, из-за чего Украина не могла перейти к следующим процедурным этапам их открытия.

Как сообщала "Европейская правда", 1 октября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об образовании на языках национальных меньшинств, одобрение которого должно помочь снять вето Венгрии на разблокирование двух кластеров в переговорах.

Больше об этом читайте в статье "Европейской правды": Венгрия снимает вето. Рассказываем о договоренности, восстанавливающей движение Украины в ЕС.

Стоит заметить, 6 октября Еврокомиссия приняла пакет предложений о внесении изменений в политики перед следующими расширениями ЕС (pre-enlargement policy reviews), которые позволят принять в состав Евросоюза новых членов, включая Украину. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала пять шагов, которые Еврокомиссия предлагает для будущих членов ЕС.

Детали о новых идеях Еврокомиссии – в статье Сергея Сидоренко Член с неизвестными последствиями. Как в ЕС хотят изменить правила вступления для Украины.