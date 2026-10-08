Бельгию охватили забастовки: ожидаются перебои в железнодорожном и авиасообщении

Ведущие бельгийские профсоюзы объявили о проведении двухдневных акций протеста в пятницу и понедельник, в связи с чем ожидаются перебои в работе авиа- и железнодорожного сообщения, а также в предоставлении ряда общественных услуг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Как отмечается, в пятницу, вероятно, будет отменено около 140 рейсов в и из аэропорта Брюсселя после того как компания, предоставляющая наземные услуги, заявила о намерении принять участие в забастовке.

Второй по величине аэропорт Бельгии, расположенный в Шарлеруа, планирует выполнить все запланированные рейсы.

Национальный железнодорожный оператор SNCB сообщил, что с вечера воскресенья до понедельника будет курсировать ограниченное количество поездов, поскольку ожидается, что к забастовке присоединится значительная часть железнодорожников.

По данным поставщиков услуг, среди других сфер, которые, как ожидается, испытают перебои, – общественный транспорт, образование и вывоз мусора.

Христианский профсоюз CSC и социалистический FGTB совместно организуют протесты против бюджетной политики правительства.

Ожидается, что демонстрация в Брюсселе в пятницу соберет тысячи участников. По оценкам полиции и профсоюзов, соответственно, в мае подобный протест собрал от 40 до 75 тысяч человек.

Бельгия имеет высокий уровень государственного долга и стабильно большой бюджетный дефицит.

Правоцентристское правительство во главе с премьер-министром Бартом де Вевером поставило перед собой цель сэкономить 10 млрд евро до конца своего срока полномочий в 2029 году.

Ожидается, что во вторник де Вевер выступит перед бельгийским парламентом. Бельгия должна представить проект бюджета в Европейскую комиссию до 15 октября.

Недавно во всех тюрьмах Бельгии объявили 24-часовую забастовку из-за постоянной переполненности пенитенциарных учреждений.

16 сентября в аэропорту "Шарлеруа", расположенном недалеко от Брюсселя, объявили забастовку авиадиспетчеров, которая должна продлиться 24 дня.