Для Армении с субботы вступают в силу временные торговые преференции с ЕС

Европейский Союз предоставляет Армении временные торговые преференции, чтобы поддержать её производителей и экспортеров после введения Россией недавних торговых ограничений.

Об этом сообщили в Европейской комиссии в пятницу, 9 октября, пишет "Европейская правда".

Меры вступят в силу в субботу и будут действовать в течение двух лет. Они предусматривают временную либерализацию условий торговли почти для 80% армянского экспорта в ЕС.

Это касается, в частности, почти всего экспорта свежих фруктов, овощей и цветов, на который распространились российские ограничения, а также более 91% экспорта напитков и алкогольной продукции.

Временные торговые преференции помогут облегчить сложное положение армянских производителей и экспортеров и укрепить устойчивость экономики Армении, упростив доступ к рынку ЕС.

Преференционный режим предусматривает определенные условия и защитные механизмы для охраны рынка ЕС на случай, если импорт окажет негативное влияние на европейских производителей.

Эти торговые преференции являются частью более широкого пакета поддержки Армении, о котором объявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в знак солидарности со страной, пострадавшей от торговых ограничений России.

Совет ЕС официально одобрил временные меры по либерализации торговли для армянских товаров в конце сентября.

В августе премьер Армении Никол Пашинян в рамках правительственной программы анонсировал подготовку подачи заявки на вступление в Евросоюз.

Читайте подробнее, как в Армении всё меньше обращают внимания на Кремль и планируют вступать в ЕС.