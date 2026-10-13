СМИ: Латвия объявила пророссийского журналиста персоной нон грата

Латвийское Министерство иностранных дел подтвердило, что 7 октября в список лиц, нежелательных для Латвии, был включен еще один гражданин России.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

По неофициальной информации Delfi, речь идет о журналисте Леониде Рагозине. При этом министерство, как и ранее, не раскрывает, в отношении кого было принято решение, и не комментирует его причины.

6 октября глава МИД Байба Браже сообщила, что после получения информации от соответствующих ведомств и обсуждения с премьер-министром и министром внутренних дел начала процедуру внесения еще одного гражданина России в список нежелательных лиц.

"Подтверждаем, что 7 октября 2026 года в список включен еще один гражданин Российской Федерации. Более подробную информацию о процессе принятия решения или о лице, включенном в список, министерство предоставлять не будет", – заявила в ответе Delfi пресс-секретарь МИД Лига Ермацане.

Министерство поясняет, что такие решения принимаются после оценки полученной информации совместно с компетентными ведомствами и в соответствии с Законом об иммиграции.

Советник министра иностранных дел Томс Садовскис также сообщил Delfi, что основания для этого решения не будут обнародованы, поскольку они связаны с государственной безопасностью.

Как сообщает Politico, Рагозин недавно принял участие в подкасте представителя американского издания The Grayzone Аарона Мате, где высказался об отношениях России с Западом. Рагозин объяснял, что Россия вынуждена отвечать "грубой силой" на действия, которые она считает провокациями западных стран.

По данным Politico, именно эти высказывания вызвали возмущение в Латвии.

Сам Рагозин 7 октября заявил, что считает происходящее политическим преследованием.

Рагозин – гражданин России, проживающий в Латвии с 2014 года. Он переехал в Ригу после аннексии Крыма.

Вопрос о возможном включении Рагозина в список нежелательных лиц вновь стал актуальным 30 сентября, когда министр внутренних дел Янис Домбрава призвал Браже принять такое решение. Он отметил, что гражданин России в течение длительного времени публично высказывает мнения, которые прямо противоречат интересам Латвии.

Министр обвинил Рагозина в том, что тот возлагает на Запад вину за агрессивные действия РФ, критикует санкции, оправдывает российскую внешнюю политику и дискредитирует Украину, её политическое руководство и вооружённые силы.

Также стоит отметить, что Совет ЕС 22 сентября принял решение продлить действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на 36 месяцев, но исключил из списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Эстония ввела собственные внутренние санкции в отношении Михаила Фридмана и Алишера Усманова.

Ранее о введении национальных санкций объявили Латвия и Литва.