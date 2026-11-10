Сибига и Каллас обсудили вопросы дипломатии и вступления Украины в ЕС
Министр иностранных дел Андрей Сибига провел встречу с главой дипломатического ведомства Европейского Союза Каей Каллас, в ходе которой они согласовали приоритеты в области мира, безопасности и вступления Украины в ЕС.
Об этом МИД сообщил в социальных сетях, передает "Европейская правда".
Сибига проинформировал Каллас о текущей дипломатической работе и ситуации на поле боя.
В ходе беседы они согласовали позиции относительно мирных усилий и обменялись мнениями о следующих шагах.
"Мы также обсудили укрепление нашей противовоздушной обороны, сохранение санкционного давления на Россию и нашу работу по обеспечению макрофинансовой стабильности Украины. Я также подтвердил ожидания Украины относительно открытия двух переговорных кластеров ЕС, которые пока остаются неоткрытыми, до конца этого года", – сказал Сибига.
Украинский министр также выразил благодарность Европейскому Союзу и лично Каллас за непоколебимую поддержку Украины.
В этот день Каллас призвала не поддаваться нарративам РФ о том, что она якобы испытывает опасения по поводу своей безопасности в контексте урегулирования войны в Украине.
По данным источника "УП", во время первого раунда переговоров Украина-США-Россия в Абу-Даби 10 ноября стороны обсудили гарантии безопасности, в том числе для России.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что участники переговоров подробно обсудили содержание гарантий безопасности Украине.