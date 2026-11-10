Сибига и Каллас обсудили вопросы дипломатии и вступления Украины в ЕС

Министр иностранных дел Андрей Сибига провел встречу с главой дипломатического ведомства Европейского Союза Каей Каллас, в ходе которой они согласовали приоритеты в области мира, безопасности и вступления Украины в ЕС.

Об этом МИД сообщил в социальных сетях, передает "Европейская правда".

Сибига проинформировал Каллас о текущей дипломатической работе и ситуации на поле боя.

В ходе беседы они согласовали позиции относительно мирных усилий и обменялись мнениями о следующих шагах.

"Мы также обсудили укрепление нашей противовоздушной обороны, сохранение санкционного давления на Россию и нашу работу по обеспечению макрофинансовой стабильности Украины. Я также подтвердил ожидания Украины относительно открытия двух переговорных кластеров ЕС, которые пока остаются неоткрытыми, до конца этого года", – сказал Сибига.

Украинский министр также выразил благодарность Европейскому Союзу и лично Каллас за непоколебимую поддержку Украины.

В этот день Каллас призвала не поддаваться нарративам РФ о том, что она якобы испытывает опасения по поводу своей безопасности в контексте урегулирования войны в Украине.

По данным источника "УП", во время первого раунда переговоров Украина-США-Россия в Абу-Даби 10 ноября стороны обсудили гарантии безопасности, в том числе для России.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что участники переговоров подробно обсудили содержание гарантий безопасности Украине.