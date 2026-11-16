В Литве началась бессрочная забастовка учителей, участвуют более 200 школ

В понедельник по всей Литве началась бессрочная забастовка работников образования, в которой принимают участие около 4 тысяч педагогов из 220 учебных заведений.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на заявление главы Литовского профсоюза работников образования (LŠDPS) Андриуса Навицкаса, пишет "Европейская правда".

По словам главы профсоюза, забастовку педагогов планируется продолжать до принятия бюджета на следующий год в Сейме; дата этой процедуры будет определена после обсуждения, которое состоится в начале декабря.

"Сейчас целесообразно привлечь внимание, пока бюджет находится на рассмотрении. А будет ли целесообразно продолжать забастовку впоследствии, это мы еще обсудим", – сказал он.

Навицкас заявил, что начало понедельничной забастовки стало одной из самых масштабных с учетом количества школ, присоединившихся к акции.

LŠDPS объявила бессрочную забастовку из-за разногласий с правительством по поводу более значительного повышения заработной платы в 2027 году.

Профсоюз требует увеличить коэффициенты должностной зарплаты педагогических работников как минимум на 10% и принять конкретные меры, чтобы средняя заработная плата учителей достигла 130% от средней заработной платы в стране. По данным LŠDPS, для выполнения этих требований дополнительно потребуется 78,5 млн евро.

Согласно проекту бюджета на следующий год, предложенному правительством, для учителей запланировано повышение заработной платы на 7,56% (92–152 евро "на руки"), на это предусмотрено 245 млн евро.

"Правительство и министерство должны осознать, что гражданская сила учителей возросла, и нельзя манипулировать, якобы договариваясь с профсоюзами, которые, возможно, и не представляют учителей, а иногда в большей степени отстаивают позицию министерства. Больше не удастся водить учителей за нос", – подчеркнул Навицкас.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс на прошлой неделе подчеркнул, что никому другому заработную плату не повышают так сильно, как учителям. Он призвал педагогов к умеренности.

По данным Министерства образования, науки и спорта, во втором квартале этого года средняя заработная плата учителя составляла 3131 евро до налогообложения, или 1894 евро "на руки". Общий средний размер заработной платы в стране – соответственно 2616 и 1588 евро.

На прошлой неделе в Испании к всеобщей забастовке против жилищного кризиса присоединились 4 миллиона испанских рабочих – примерно пятая часть всей рабочей силы.

Накануне в Праге около 400 тысяч человек собрались, чтобы выразить протест против правительства, которое планирует ограничить демократические нормы, в частности касающиеся независимости общественного вещателя.