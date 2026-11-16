В Париже 4 декабря пройдет конференция по борьбе с российским "теневым флотом"

Франция планирует провести международную конференцию, посвященную борьбе с российским "теневым флотом".

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, 16 ноября, пишет "Европейская правда".

Конференцию планируют провести в Париже 4 декабря.

"Следует отметить, что 4 декабря этого года, по просьбе президента Франции, я буду принимать в Париже международную конференцию, посвященную борьбе с российским "теневым флотом", – сказал Барро.

Об этом глава МИД Франции заявил в контексте важности введения нового пакета санкций в отношении россиян и российских предприятий. В частности, по мнению Барро, важно включение в санкционный список нефтяного терминала в Санкт-Петербурге.

Как сообщала "Европейская правда", Совет ЕС 16 ноября должен внести в санкционные списки против России 145 физических и юридических лиц.

Европейская комиссия представит комплексный 22-й пакет санкций против России к следующему саммиту лидеров ЕС, который состоится 26-27 ноября в Брюсселе.