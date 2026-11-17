В Испании профсоюзы железнодорожников объявили новую 24-часовую забастовку с требованием повышения безопасности на железнодорожных путях Испании после аварии в Урди в провинции Толедо, в которой погибли 69 человек.

Об этом сообщает RTVE, передает "Европейская правда".

Забастовка продолжается в течение дня 17 ноября и затронула компании Adif, Renfe, Ouigo и Iryo.

По данным операторов, по состоянию на 10:30 больше всего пострадали пригородные поезда Мадрида: отменено почти 98% рейсов. В Барселоне не курсирует 40% запланированных поездов Rodalies. Также отменено около 12% высокоскоростных поездов.

В связи с забастовкой региональный транспортный консорциум Мадрида задействовал 27 междугородних автобусов для усиления перевозок из-за увеличения количества пассажиров.

Напомним, утром 28 октября два поезда столкнулись недалеко от города Урда в провинции Толедо. В двух поездах находилось более 540 человек. По последним данным, жертвами столкновения поездов стали 69 человек.

Предполагаемой причиной катастрофы могла стать человеческая ошибка при реагировании на сбой системы сигнализации.