Общая нехватка тепла и электроэнергии, вызванная российскими атаками, может привести к массовому бегству из Украины миллионов граждан, преимущественно в Польшу, считают в соседней стране.

Об этом сообщает Rzeczpospolita, пишет "Европейская правда".

Польское правительство в настоящее время рассматривает три сценария на зиму 2026–2027 годов, когда Россия может усилить свои атаки на гражданское население в Украине.

"Первый предусматривает отсутствие притока граждан Украины, второй – приток лиц, которых будут принимать их семьи, уже проживающие в Польше. Третий сценарий – это массовый приток граждан Украины", – сообщили в министерстве внутренних дел и администрации.

Как пишет издание, в Польшу может прибыть до 2,5 миллиона беженцев из Украины – в случае реализации наихудшего сценария.

В конце сентября состоялась встреча руководства ведомства с воеводами, пограничной службой и представителями Правительственного агентства стратегических резервов. В пограничной службе сообщили, что постоянно отслеживают ситуацию на границе.

"Пограничная служба раз в неделю направляет в МВД и администрацию отчеты о ситуации на границе, а также профили лиц, пересекающих границу, например, есть ли среди них женщины с детьми", – заявили в ведомстве.

Министерство уверяет, что у него есть готовые решения на случай возможного "третьего сценария", который, по мнению правительства, "на данный момент является наименее вероятным".

Напомним, согласно оценкам западных спецслужб, правитель Кремля Владимир Путин планирует продолжать боевые действия в Украине как минимум до конца зимы.

Также президент Финляндии Александр Стубб выразил сомнение в том, что мир может наступить до конца года.