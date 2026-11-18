Демократы, избранные в этом месяце в Палату представителей США, в среду, 18 ноября, выдвинули своего лидера – Хакима Джеффриса – на пост спикера.

Об этом пишет NBC News со ссылкой на данные двух собеседников, передает "Европейская правда".

По данным двух источников, присутствовавших в зале, Джеффрис был выдвинут в ходе закрытого голосования тайным бюллетенем с результатом 251 голос "за" против 11 "против".

Отмечается, что некоторые союзники Джеффриса настаивали на голосовании путем аккламации, что не предполагало подсчёта голосов.

Однако Джеффрис попросил провести поименное голосование, чтобы дать рядовым членам фракции возможность выразить свою поддержку или несогласие.

Стоит отметить, что 56-летний Джеффрис готов войти в историю как первый чернокожий спикер Палаты представителей.

Читайте также: Плохо для Трампа, хорошо для Киева: как выборы меняют Конгресс и что это значит для Украины