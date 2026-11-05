В Армении арестовали российского олигарха по делу об отмывании средств

В Армении задержали российского олигарха армянского происхождения и лидера партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна по обвинению в нанесении ущерба компании "Электрические сети Армении" (ENA).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на армянскую службу "Радио Свобода".

Бизнесмена подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах, превышении полномочий и отмывании денег в особо крупных размерах. Ущерб, нанесенный компании "Электрические сети Армении", оценивается в 64,5 млрд драмов (более 158 млн евро).

В деле фигурируют 36 человек. Согласно заявлению Следственного комитета, среди этих подозреваемых – несколько членов совета директоров, генеральный директор компании и его заместитель, а также другие ответственные лица.

В суд было подано ходатайство о применении меры пресечения в виде предварительного заключения в отношении 9 человек, среди которых – Самвел Карапетян. Правоохранители провели обыски в домах лидера партии "Сильная Армения" и лидера парламентской фракции Нарека Карапетяна.

Антикоррупционный суд Армении оставил миллиардера Карапетяна под стражей на один месяц.

Ему ранее были предъявлены обвинения в публичных призывах к захвату власти, отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. Дело уже рассматривается в суде, а бизнесмен находится под домашним арестом.

Самвел Карапетян владеет в России группой компаний "Ташир" и сетью ТРЦ "Рио". Он занимает 44-е место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes, его состояние оценивается в 3,2 млрд долларов.

В октябре правительство Армении начало процедуру перехода компании "Электрические сети Армении" (ENA), большинство акций которой принадлежит группе российского олигарха армянского происхождения Самвела Карапетяна, в собственность государства.

Парламент Армении в первом чтении одобрил законопроект о национализации компании "Электрические сети Армении" в июле 2025 года.