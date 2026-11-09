В Польше задержали мужчину из-за комментария об "акции в Варшаве" после стрельбы в Кракове

Жителю Варшавы Эмилю В. предъявили обвинение в распространении ложного сообщения об угрозе после того, как он опубликовал неоднозначный комментарий после стрельбы в Кракове.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

В ночь с субботы на воскресенье, вскоре после стрельбы в Кракове, Эмиль В. оставил под сообщением о стрельбе на портале Kanał Zero такой комментарий: "Спокойно, завтра акция в Варшаве, будьте осторожны на улицах".

Как сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве прокурор Петр Антони Скиба, этот пост был расценен как потенциальная угроза жизни и здоровью жителей столицы.

"Это вызвало действия полиции, направленные на устранение этой угрозы, то есть было расценено как ложное сообщение об угрозе", – пояснил прокурор Скиба.

В правоохранительные органы обратился неизвестный человек, который наткнулся на сообщение Эмиля В. и немедленно сообщил о нем в полицию.

Задержанный Эмиль В. признал, что является автором комментария, однако во время дачи показаний подчеркнул, что не имел в виду теракт, а лишь возможные беспорядки возле Конституционного трибунала.

"То, что он опубликовал этот пост в качестве комментария на странице, где в режиме реального времени освещались трагические события в Кракове, было следствием его бездумности", – пояснил Скиба.

Прокурор назначил ему меру пресечения в виде полицейского надзора, обязав раз в неделю являться в полицейский участок. Эмилю В. грозит от шести месяцев до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в понедельник вечером в 20:00 по местному времени в Кракове состоится Марш тишины в память о жертвах субботней стрельбы, в ходе которой погибли 6 человек.

Также стало известно о первых словах раненого в Кракове полицейского, который пришел в себя после многочасовой операции.