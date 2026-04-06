У Кремлі без доказів заявили про "слід Києва" в інциденті з газогоном у Сербії

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що хоча доказових свідчень щодо того, хто може стояти за "спробами диверсії" на газогоні в Сербії, немає – у РФ припускають, що це "слід втручання київського режиму".

Про це він сказав у понеділок, 6 квітня, цитує ТАСС, пише "Європейська правда".

Пєсков заявив, що наразі немає доказів того, хто може стояти за спробами атак "на європейській території на цю найважливішу енергетичну артерію, яка зараз працює в дуже напруженому режимі".

Він заявив, що Україна може бути до цього причетною.

"До цього, як ми знаємо, київський режим мав пряме відношення до таких актів саботажу проти критичної енергоструктури, з великою ймовірністю можна припустити, що і цього разу якісь сліди втручання київського режиму будуть виявлені", – сказав Пєсков.

Нагадаємо, 5 квітня у Сербії заявили про спробу диверсії на газопроводі, що веде до Угорщини: поруч нібито виявили великі пакунки з вибухівкою та детонаторами.

Угорський прем’єр Віктор Орбан після цього скликав Раду з нацбезпеки, а за підсумками зустрічі доручив помістити під охорону військових угорську секцію "Турецького потоку".

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто натякнув, що до зірваної "диверсії" може бути причетна Україна; офіційний Київ категорично відкинув звинувачення та припускає "російський слід" у межах втручання Росії в угорські вибори на користь Орбана.

Втім, директор Військово-безпекового агентства Сербії Джуро Йованич заявив, що сербські служби не знайшли "українського сліду" у спробі диверсії на газогоні.

А Орбан вранці 6 квітня поїхав на угорсько-сербський кордон, де назвав "Турецький потік" "пуповиною" економіки Угорщини.