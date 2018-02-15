Дружина Орбана поїхала на Закарпаття одночасно з Мариною Порошенко

Четвер, 15 лютого 2018, 18:28

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Одночасно з Мариною Порошенко, дружиною українського президента, на Закарпаття 14 лютого завітала дружина угорського прем'єра Віктора Орбана.

Про це повідомляє Mukachevo.net.

Дружина прем'єр-міністра Угорщини Аніко Леваі, яка є послом доброї волі Угорської Екуменічної Служби Допомоги, за сприяння благодійного фонду "Адванс" передала у Береговому благодійну допомогу на суму 16,5 млн форинтів (понад 60 тисяч доларів).

Повідомляється, що пенсіонерам та багатодітним сім'ям роздали дрова, харчові набори та пакунки з засобами особистої гігієни.

Всі фото із сайту mukachevo.net

За словами дружини угорського прем'єра, більшість літніх людей на Закарпатті виживають на мізерну пенсію, що складає менш як 15 тис. форинтів (близько 1500 гривень). Для допомоги закарпатцям Асоціацією обласних центрів Угорщини (MJVSZ) зібрана сума 100 млн форинтів (майже 400 тисяч доларів). Благодійна програма розрахована на рік. Почалася вона у листопаді минулого року - з того часу 900 сімей вже отримали допомогу, зокрема близько 600 сімей - продукти харчування та гігієнічні набори, а 200 сімей - паливо у брикетах.

Іван Геревич, керівник фонду "Адванс" (м. Берегове) зазначив, що програму продовжать у найближчі місяці, зокрема на Великдень.

У цей же день, 14 лютого, в Ужгороді з візитом перебувала дружина президента України Марина Порошенко, яка взяла участь в урочистому відкритті нового Інклюзивно-ресурсного центру для реабілітації дітей з обмеженими можливостями.

Нагадаємо, Будапешт блокує вже друге міністерське засідання НАТО. Угорська влада пояснює, що таким чином вона тисне на Україну, вимагаючи перегляду мовної норму закону про освіту.

На цьому тижні Угорщина висунула умови для початку діалогу з Україною щодо мови освіти.