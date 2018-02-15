Супруга Орбана поехала на Закарпатье одновременно с Мариной Порошенко

Четверг, 15 февраля 2018, 18:28

Фото

Одновременно с Мариной Порошенко, женой украинского президента, на Закарпатье 14 февраля приехала жена венгерского премьера Виктора Орбана.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

Супруга премьер-министра Венгрии Анико Леваи, которая является послом доброй воли Венгерской Экуменической Службы Помощи, при содействии благотворительного фонда "Адванс" передала в Берегово благотворительную помощь на сумму 16,5 млн форинтов (более 60 тысяч долларов).

Сообщается, что пенсионерам и многодетным семьям раздали дрова, пищевые наборы и пакеты со средствами личной гигиены.

Все фото с сайта mukachevo.net

По словам жены венгерского премьера, большинство пожилых людей на Закарпатье выживают на мизерную пенсию, что составляет менее 15 тыс. форинтов (около 1500 гривен). Для помощи закарпатцам Ассоциацией областных центров Венгрии (MJVSZ) было собрано 100 млн форинтов (почти 400 тысяч долларов). Благотворительная программа рассчитана на год. Началась она в ноябре прошлого года - с того времени 900 семей уже получили помощь, в том числе около 600 семей - продукты питания и гигиенические наборы, а 200 семей - топливо в брикетах.

Иван Геревич, руководитель фонда "Адванс" (г. Берегово) отметил, что программу продолжат в ближайшие месяцы, в частности на Пасху.

В этот же день, 14 февраля, в Ужгороде с визитом находилась супруга президента Украины Марина Порошенко, которая приняла участие в торжественном открытии нового Инклюзивно-ресурсного центра для реабилитации детей с ограниченными возможностями.

Напомним, Будапешт блокирует уже второе министерское заседание НАТО. Венгерские власти объясняют, что таким образом они давят на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.

На этой неделе Венгрия выдвинула условия для начала диалога с Украиной относительно языка образования.