Знайти
АКТУАЛЬНО

Російські ЗМІ показали презентацію Лондона у справі Скрипаля

Дипломатів РФ висилають вже 27 країн, будуть видворені 144 особи

Кім Чен Ин відвідав Китай – перший закордонний візит лідера КНДР

Німеччина дала дозвіл на будівництво "Північного потоку-2"

Місія Росії при НАТО буде скорочена на третину: рішення Альянсу

У парламенті Чехії звинуватили Земана у державній зраді

Ірландія приєдналася до висилки дипломатів РФ






Люксембург відкликає посла з Москви для консультацій

Середа, 28 березня 2018, 09:16
Версія для друку Коментарі

Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн прийняв рішення відкликати посла в Москві для консультацій.

Про це повідомляє 5 minutes RTL.

МЗС Люксембургу офіційно засвідчив свою підтримку Великій Британії після атаки в Солсбері і заявив про "серйозні запитання щодо нашої спільної безпеки".

"Уряд погоджується з оцінками уряду Великої Британії, що дуже імовірно, що Російська Федерація відповідальна за цей акт і що немає іншого правдоподібного пояснення", - йдеться у повідомленні МЗС.

Раніше повідомлялося, що Люксембургу не вдалося виявити шпигунів у російському посольстві, тому висилки дипломатів РФ не буде.

Як повідомлялося, вже 27 країн світу оголосили про видворення загалом 144 співробітників російських дипмісій у відповідь на хімічну атаку в Солсбері у Великій Британії.

Згодом стали відомі деталі домовленостей щодо скоординованої висилки дипломатів РФ.

Детальніше читайте у статті на сайті ЄвроПравди: "Дипломати нон грата: як країни-друзі Британії відповіли на російську хімічну атаку".

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
10:26
Російські ЗМІ показали презентацію Лондона у справі Скрипаля
10:16
Чехія планує посилити вимоги для організації референдуму про членство в ЄС
10:05
Франція зобов’язує дітей ходити до школи з трьох років
09:57
Хорватія купить у Ізраїля 12 модернізованих винищувачів F-16
09:44
РФ не планує призначати постійного представника при НАТО
09:26
Зловживання даними Facebook: Цукерберг погодився свідчити у Конгресі США
09:16
Люксембург відкликає посла з Москви для консультацій
08:51
Оман спростив візовий режим для громадян України
08:36
оновлено
Дипломатів РФ висилають вже 27 країн, будуть видворені 144 особи
08:22
СБУ заборонила в'їзд висланим з Британії російським дипломатам
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Наталя Іщенко, для Європейської правди

За крок до кривавого минулого: Сербія та Косово дійшли межі нового конфлікту

Північ Косова і до того вважали одним із найгарячіших місць на Балканах. В останні місяці, після того, як Брюссель включив Сербію до "пріоритетних кандидатів на вступ", намітився прогрес. Але останні дні зруйнували всі досягнення та поставили регіон на межу нового протистояння.

Марія Надольська, "25 років разом. Що далі?"

Від Середньовіччя до майбутнього: українсько-німецький діалог культур

У Львові заснували перший німецький фільварок, а в переліку львівських консулів німецькі імена становили значну частину. Відтоді між двома країнами було підписано чимало партнерських угод, створено багато майданчиків для взаємодії культур.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  