Люксембург відкликає посла з Москви для консультацій

Середа, 28 березня 2018, 09:16

Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн прийняв рішення відкликати посла в Москві для консультацій.

Про це повідомляє 5 minutes RTL.

МЗС Люксембургу офіційно засвідчив свою підтримку Великій Британії після атаки в Солсбері і заявив про "серйозні запитання щодо нашої спільної безпеки".

"Уряд погоджується з оцінками уряду Великої Британії, що дуже імовірно, що Російська Федерація відповідальна за цей акт і що немає іншого правдоподібного пояснення", - йдеться у повідомленні МЗС.

Раніше повідомлялося, що Люксембургу не вдалося виявити шпигунів у російському посольстві, тому висилки дипломатів РФ не буде.

Як повідомлялося, вже 27 країн світу оголосили про видворення загалом 144 співробітників російських дипмісій у відповідь на хімічну атаку в Солсбері у Великій Британії.

Згодом стали відомі деталі домовленостей щодо скоординованої висилки дипломатів РФ.

Детальніше читайте у статті на сайті ЄвроПравди: "Дипломати нон грата: як країни-друзі Британії відповіли на російську хімічну атаку".