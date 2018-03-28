Люксембург отзывает посла из Москвы для консультаций

Среда, 28 марта 2018, 09:16

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн принял решение отозвать посла в Москве для консультаций.

Об этом сообщает 5 minutes RTL.

МИД Люксембурга дел официально подтвердил свою поддержку Великобритании после атаки в Солсбери и заявил о "серьезных вопросах относительно нашей общей безопасности".

"Правительство соглашается с оценками правительства Великобритании, что, очень вероятно, Российская Федерация ответственна за этот акт и что нет другого правдоподобного объяснения", - говорится в сообщении МИД.

Ранее сообщалось, что Люксембургу не удалось обнаружить шпионов в российском посольстве, поэтому высылки дипломатов РФ не будет.

Как сообщалось, уже 27 стран мира объявили о выдворении 144 сотрудников российских дипмиссий в ответ на химическую атаку в Солсбери.