Люксембург отзывает посла из Москвы для консультаций

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн принял решение отозвать посла в Москве для консультаций.
Об этом сообщает 5 minutes RTL.
МИД Люксембурга дел официально подтвердил свою поддержку Великобритании после атаки в Солсбери и заявил о "серьезных вопросах относительно нашей общей безопасности".
"Правительство соглашается с оценками правительства Великобритании, что, очень вероятно, Российская Федерация ответственна за этот акт и что нет другого правдоподобного объяснения", - говорится в сообщении МИД.
Ранее сообщалось, что Люксембургу не удалось обнаружить шпионов в российском посольстве, поэтому высылки дипломатов РФ не будет.
Как сообщалось, уже 27 стран мира объявили о выдворении 144 сотрудников российских дипмиссий в ответ на химическую атаку в Солсбери.